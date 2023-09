21 settembre 2019. Quattro anni fa esatti Aaronrealizzava il suo primo gol con la maglia della, contribuendo insieme a Cristiano Ronaldo - a segno su rigore - a una vittoria casalinga per 2 a 1 contro il. Cinque in totale le sue reti con la squadra bianconera, che ha salutato nel gennaio 2022 passando prima ai Rangers, poi al Nizza e infine al Cardiff City, il suo attuale club, senza purtroppo lasciare un gran ricordo di sè in quel di Torino.