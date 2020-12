Come raccontato da Calciomercato.com, Ibrahimovic non è l'unico uomo del mondo del calcio ad essere parte fondamentale di un Festival di Sanremo. "Nel 2003 (vince la dimenticata Alexia) - scrive il noto portale -, la Juve intera cantò in coro «Il mio canto libero» di Lucio Battisti,. Particolarmente ispirati Buffon (canta con gli occhi chiusi), Del Piero (clamorose le sue basette), Ferrara (il più intonato). Davids e Nedved due statue di cera, muti dall'inizio alla fine".