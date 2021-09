Dejan Kulusevski oggi è un giocatore in difficoltà, buttato in una mischia tattica di difficile interpretazione e senza poter trovare la continuità necessaria per sviluppare appieno le sue grandi doti.

E pensare che l'anno scorso, alla prima del campionato post-covid contro la Sampdoria, ci mise così poco per far sfavillare gli occhi dei tifosi bianconeri...

Qui di seguito il video di quel gol di Kulusevski alla Samp, che la Juventus ha condiviso oggi sui propri canali social: