In mattinata il Monza - prossimo avversario in campionato della Juventus - ha esonerato l'allenatore Giovanni Stroppa e contestualmente la squadra è stata affidata al tecnico della Primavera lombarda, Raffaele Palladino. Un nome che non avrà lasciato indifferenti i tifosi bianconeri: Palladino ha infatti giocato 57 partite con la Juventus dal 2006 al 2008, segnando 10 gol (otto in Serie B, due in Serie A).