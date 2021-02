Quante volte quest'anno abbiamo fatto il paragone tra la stagione vissuta dalla Juventus di Allegri 5 anni fa e quella della Juve attuale, allenata da Andrea Pirlo? Quella partenza horror con la successiva incredibile rimonta. Ecco, quel campionato di un lustro fa torna in auge nella data di oggi: era il 3 febbraio 2016 quando, battendo il Genoa 1-0 grazie a un autogol di De Maio propiziato da Cuadrado, i bianconeri inanellavano la 13^ vittoria consecutiva, record storico in un singolo campionato di Serie A. Una rimonta che la Juve di oggi spera di replicare per mettere in bacheca il decimo scudetto di fila. Sogno non ancora naufragato.