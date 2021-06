Sono passati 42 anni da quando la Juventus aggiunse alla propria bacheca la sesta Coppa Italia della sua storia (oggi sono in tutto 14 le coppe nazionali vinte dalla Juve, l'ultima delle quali proprio il mese scorso contro l'Atalanta). La finale del 1979 si giocò il 20 giugno, era un mercoledì, al San Paolo di Napoli. L'avversario, a sorpresa, era il Palermo. Che altrettanto sorprendentemente si portò in vantaggio con Vito Chimenti, e ci volle il pareggio di Sergio Brio per evitare il ko contro una squadra di Serie B.

Poi nei tempi supplementari ci pensò Franco Causio a segnare il gol vittoria: ecco il video pubblicato oggi dal club bianconero!