La stagione 2008-2009 fu l'ultima di Claudio Ranieri sulla panchina della Juventus. Una delle tappe del suo percorso non semplicissimo che portò al suo esonero a fine stagione, a beneficio di Ciro Ferrara, era stata la partita giocata all'Olimpico di Torino (casa della Juve nel post Calciopoli) il 31 gennaio 2009. Una gara altalenante che vide il Cagliari passare in vantaggio con Davide Biondini, subire la rimonta bianconera firmata Sissoko-Nedved e controrimontare infine con i gol di Jeda e... Alessandro Matri, che due anni dopo sarebbe andato proprio alla Juventus. Quel 2-3 è l'ultima volta che la Juve ha perso in casa contro il Cagliari, avversario di stasera all'Allianz Stadium.