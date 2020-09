La Juventus è la squadra che ha portato in Italia Zlatan Ibrahimovic, prelevandolo nel 2004 dall'Ajax. In bianconero il fuoriclasse svedese ha mosso dunque i primi passi in una top league europea. E ha timbrato subito il cartellino al primo match in Serie A, affermando immediatamente di che pasta fosse fatto. Era il 12 settembre di 16 anni fa, e contro il Brescia subentrò a David Trezeguet nell'intervallo per disputare i suoi primi 45 minuti nel campionato italiano. A metà secondo tempo ecco la perla: tecnica e fisicità nel resistere al raddoppio, e rasoterra che entra in rete con la complicità del portiere Castellazzi. La Juve ha riproposto sui social il video di quella rete.