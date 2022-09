Nelle scorse settimane, dopo la partenza di Matthijs, sembrava a un passo dall'indossare la maglia della. Non è andata così. Kalidousi è trasferito al, ma il suo avvio di stagione non è stato certamente dei migliori. Il difensore senegalese sta incontrando molte difficoltà, e con lui tutta la squadra, sesta in Premier League e sconfitta dalla Dinamo Zagabria all'esordio in Champions League, tanto che oggi il club ha deciso a sorpresa di esonerare Thomas. Nessun rimpianto, dunque, per i tifosi bianconeri? Probabilmente sarà il tempo a dirlo con più precisione. Quelli del Chelsea, intanto, si sono dimostrati letteralmente impietosi con lui, tanto che qualcuno non ha esitato ad affermare che "sostituirecon lui è come sostituire una Ferrari con una Fiat", e addirittura che "è più forte di lui".