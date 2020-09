Raul Jimenez, un giocatore che fa sempre più rima con gol. L’anno scorso concluse la stagione timbrando il cartellino per ben 27 volte in 55 partite, tra Premier League e coppe (nazionali ed europee). Quest’anno ha ricominciato nella stessa maniera: alla prima di campionato del suo Wolverhampton contro lo Sheffield United è andato subito in gol, dopo soli 3 minuti di gioco. Nel casting di nomi per il nuovo attaccante della Juventus era stato preso in considerazione anche il messicano, ma l’altissima richiesta dei Wolves unita all’impossibilità di tesserarlo a causa dei due slot da extracomunitario riempiti con McKennie e Arthur, hanno fatto cancellare il suo profilo dalla lista di Paratici.