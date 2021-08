Ricordate il primo rigore assegnato con il Var in Serie A, a favore del Cagliari, contro la Juventus all'Allianz Stadium nella prima giornata del 2017-18?​ In quel match, finito 3-0 per la Juve perché​ Buffon neutralizzò il tiro dal dischetto di Farias, ad aprire le marcature era stato Mario Mandzukic!

Qui di seguito il video di quella rete di Mandzukic: quella sfida si giocava esattamente quattro anni fa, questo è il "goal of the day" bianconero