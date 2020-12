Alla Juventus Milos Krasic non è ricordato come uno dei giocatori che abbiano lasciato maggiormente il segno (anzi, potrebbe essere un profilo perfetto per la nostra rubrica "Meteorite"). Ma agli inizi, nella stagione 2010-2011 che fece registrare con Del Neri in panchina l'ultimo deludente 7° posto prima della svolta contiana, il biondo esterno serbo fece sognare il mondo bianconero con alcune prestazioni sensazionali.