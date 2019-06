Kwang-Song Han era un obiettivo concreto per la Juventus un anno e mezzo fa, quando i tanti colloqui con il Cagliari non produssero la fumata bianca nel mercato di gennaio. C'era ancora distanza tra domanda e offerta e il colpo per l'attacco bianconero sfumò. Adesso l'attaccante classe '98 è entrato nel mirino del Crotone: come scrive Tuttosport, il talento nordcoreano (reduce da una stagione con 20 presenze e 4 gol al Perugia) piace al club calabrese.