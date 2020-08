Sebastian Giovinco è stato uno dei migliori talenti del vivaio juventino degli anni Duemila, anche se non è mai riuscito a compiere il salto di qualità definitivo a causa di limiti fisici e caratteriali. Per avere un saggio del suo talento, basta andare a rivedere i gol che ha realizzato con la maglia bianconera. A partire dal primo: 7 dicembre 2008, stadio via del Mare, Juventus batte Lecce 2-1 grazie a un gol di Amauri dopo il momentaneo pareggio di Cacia, ma a sbloccare il risultato era stata una punizione magistrale, a giro sopra la barriera, di Giovinco. Su Twitter la Juve ieri sera ha riproposto il video.