Nuova avventura per Eljero, attaccante passato anche dalla Juventus e che ha scelto di ricominciare dall'Eredivisie e dall'Ado den Haag, in una nuova pagina della sua tormentata carriera. ​Il classe 1987 si stava già allenando con la prima squadra da due mesi e ora si è conquistato un contratto fino a fine stagione potendo quindi tornare in campo.