Obiettivo

La Juventus allenata da Zoff nella stagione 1989-90 vinse la Coppa Uefa. Negli ottavi di finale, disputati nell'autunno '89, i bianconeri superarono i tedeschi dell'est del Karl Marx Stadt. Dopo aver prevalso in casa per 2-1, la Juve andò a Chemnitz per chiudere il passaggio del turno, e lo fecero vincendo 1-0 grazie al calcio di punizionerealizzato da Luigi De Agostini. Era il 6 dicembre di 31 anni fa.