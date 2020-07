Kingsley Coman, ex giocatore della Juventus nella stagione 2014-2015, ha una statistica incredibile: a 24 anni, ha vinto ogni campionato disputato da professionista. Con il Paris Saint-Germain, con cui ha totalizzato 3 presenze in 2 anni di Ligue 1, figura pur sempre tra i vincitori del campionato francese nel 2013 e nel 2014. L'annata successiva, la prima di Allegri sulla panchina della Juventus, ha vinto la Serie A. Dal 2015 a quest'anno, infine, col Bayern Monaco ha dominato la Bundesliga. In totale, 8 campionati su 8! Ricorda un certo Ibrahimovic.