Una bella storia quella che arriva dalla Svizzera, dove il Sion di Fabio Grosso l'altroieri ha battuto 2-0 il Servette nel campionato svizzero. L'autore di tutti e due gli assist, per i gol di Bamert e Khasa, è Luca Clemenza, giocatore tuttora in orbita bianconera, che nella Juventus però non è riuscito a farsi strada anche per la sua predisposizione agli infortuni. Giocatore talentuoso, pericoloso tra le linee, dopo le giovanili juventine ha giocato in Ascoli, Padova, Juve Under 23, Pescara e adesso, appunto, nel Sion allenato da Grosso, che lo allenò nella Primavera Juve. Clemenza ha dovuto saltare l'inizio stagione causa-Covid, una volta negativizzato ha potuto finalmente esordire contro il Servette ed ecco subito questa bellissima prestazione. Ieri sera il giocatore 23enne ha così commentato su Instagram: "L’opportunità spesso si presenta camuffata in forma di sfortuna o di sconfitta temporanea.".