Nei piani di Zinedine Zidane per il futuro del suo Real Madrid non c'è spazio per un centrocampista che è stato a lungo tra i grandi obiettivi di mercato della Juventus. Si tratta di Dani Ceballos, seguito dai bianconeri fin dall'estate del suo passaggio dal Betis ai Blancos. Oggi, però, Fabio Paratici sembra essersi diretto verso altri obiettivi e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, su Ceballos è forte l'interesse del Napoli, che potrebbe regalare così un importante rinforzo a centrocampo a Carlo Ancelotti.