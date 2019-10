"Sul campo posso dimenticare tutto, ma la vita qui per uno straniero è difficile. L'Europa mi manca. Nella precedente sessione di calciomercato c'erano pochi spiragli per una mia cessione, ora però la situazione è diversa. Spero che in inverno possa sbloccarsi qualcosa", così Yannick Ferreira Carrasco, esterno d'attacco del Dalian Yifang in Cina ha di fatto aperto al ritorno in Europa. E in Italia, oltre al Milan, c'è anche la Juventus ad averlo seguito da vicino in passato, prima del trasferimento in Asia.