Secondo quanto riportato da Tuttosport,, ex dirigente e presidente della Juventus dal 2006 al 2011 e successivamente direttore generale del PSG dal 2011 al 2022, potrebbe essere destinato a un ruolo chiave in Inghilterra. Alcune voci provenienti dal Regno Unito indicano Blanc come favorito per diventare l'amministratore delegato del Manchester United. Il manager francese è considerato un uomo di fiducia di Ratcliffe, miliardario britannico che potrebbe acquisire il 25% delle azioni del club inglese. In caso di successo della trattativa, la Juventus potrebbe trovarsi a trattare con Blanc qualora riprendessero i colloqui per Jadon Sancho, attualmente in uscita dal Manchester United, ma con un costo (sia per il cartellino che per l'ingaggio) al momento considerato proibitivo.