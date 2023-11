Il mercato dellapotrebbe essere condizionato da... Rodrigo. L'ex centrocampista bianconero, infatti, ha rimediato una lesione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi fino a febbraio, cosa che di fatto obbliga ila rinunciare all'ipotesi di cedere a gennaio il pariruolo Pierre-Emile, improvvisamente tornato in cima alle gerarchie della squadra. Hojbjerg che, come noto, era finito nel mirino della Vecchia Signora per rinforzare la mediana, nonostante già nella recente spedizione a Londra Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli avessero capito che i margini per trattare con gli Spurs erano abbastanza ridotti, considerando anche che il club perderà a breve Pape Matar Sarr e Yves Bissouma per la Coppa d'Africa.- La Juve potrebbe tornare a rifletterci la prossima estate, ma anche allora bisognerà fare i conti con le richieste del Tottenham che non lo lascerà partire per meno di 25-30 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. E tra l'altro non è da escludere che gli inglesi, sempre per via dello stop di Bentancur e della momentanea assenza dei due africani, possano persino piombare su un altro obiettivo degli stessi bianconeri, quel Kalvinin uscita dal Manchester City che era stato individuato come il rinforzo ideale in termini di esperienza.