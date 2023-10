6 ottobre 2018. Cinque anni fa esatti segnava il suo primo (e penultimo) gol con la maglia dellaun giocatore che, nel suo periodo di permanenza in bianconero, è sempre stato utile e affidabile, per quanto forse poco appariscente: si tratta di Rodrigo, centrocampista uruguaiano classe 1997, che quel giorno aprì le marcature in un match in trasferta contro l'poi terminato 2 a 0 grazie a un'altra rete pochi minuti dopo di Cristiano Ronaldo. Per Bentancur quasi cinque anni a Torino con la Vecchia Signora, in cui ha accumulato 133 presenze e vinto tre scudetti consecutivi, fino al trasferimento a titolo definitivo al Tottenham nel gennaio 2022.