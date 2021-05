Non fu una stagione facile per la Juventus la 1987-1988. Ma ci furono anche momenti felici, come quello occorso esattamente 33 anni fa. I bianconeri allenati da Rino Marchesi si trovavano sull'1-1 nel derby contro il Torino, quando al minuto 88 Ian Rush, centravanti gallese che faticò tantissimo ad ambientarsi nel calcio italiano, segnò uno dei suoi pochi gol nella Juve: stoppò una palla vagante e la girò in rete. Vittoria 2-1.

Rivedete quella rete in questo video: