Il rinnovo è in programma. Ma c'è comunque distanza e parecchia. Perché la Juve a Dusanoffre un prolungamento di contratto, chiedendo però un importante passo in direzione delle esigenze economiche del club bianconero: sono in ballo alcuni milioni di bonus per ogni stagione, da rimodulare e rendere più difficili da raggiungere. Palla a Vlahovic. A riferirlo è Calciomercato.com.