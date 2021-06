In chiave mercato, uno dei problemi da risolvere in casa Juventus prima dell'inizio della stagione sarà quello di tagliare la rosa e trovare sistemazione per gli esuberi. Tra questi Daniele Rugani, ormai fuori dal progetto sportivo bianconero. Il Cagliari difficilmente acquisterebbe il difensore a titolo definitivo, in questo senso una soluzione, secondo quanto riporta calciomercato.com, potrebbe essere il ​Fenerbahce. Cherubini, però, prima di approfondire la pista turca, proverà ad inserire Rugani in uno scambio.