Notizia di ieri: il fondo libico Lafico si è costituito a sorpresa parte civile nel processo della Juventus. E non solo, ha chiesto danni per due milioni. E' quanto riporta Tuttosport, che spiega: "La Lafico, acronimo di Libyan Arab Foreign Investiment Company, ha riportato la memoria indietro di più di vent’anni quando l’allora fondo governato dalla famiglia Gheddafi era entrato nel capitale sociale della Juventus: dapprima con un 5% passando poi al 7,5 per cento. Con la caduta del regime di Gheddafi e il “congelamento” degli asset imposto dall’Unione europea nel 2012 a seguito della morte del leader libico, gli scenari cambiarono e le quote del fondo libico progressivamente diminuirono. Attualmente la Lafico, che non ha partecipato agli ultimi aumenti di capitale, possiede circa lo 0,87 per cento delle azioni del club. E ha quantificato in due milioni il danno subito, una richiesta che potrà essere soddisfatta in caso di condanna".