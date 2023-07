La dirigenza bianconera continua a lavorare su diversi fronti di mercato, con il tema legato agli esuberi che è uno di quelli a creare maggior dibattito. Qualcosa però inizia a smuoversi, soprattutto per quel che riguarda il futuro legato a Dennis, di rientro dal Chelsea, ma destinato a restare in Premier anche per le prossime stagioni. Non è un mistero, infatti, che il centrocampista svizzero stia trattando con il West Ham già da diverso tempo, con i londinesi che hanno rallentato i tempi a causa di alcune operazioni interne da sbloccare.- Una su tutte, è quella di, centrale degli Hammers con una forte richiesta di mercato, soprattutto in Inghilterra. Pochi giorni fa, infatti, il tecnico del West Ham Moyes aveva esordito così in conferenza stampa: 'Finchè non verrà ceduto Rice non potremmo pianificare il mercato'. Parole che sembrano aver avuto un effetto immediato sulla concorrenza, dato che nella serata di ieridel giocatore per 105 milioni di sterline, l'equivalente di. Questo si rivela un assist al bacio per la Juventus, che ora aspetta. Gli inglesi vorrebbero prelevarlo per una cifra compresadi euro, contro la volontà di Madama che ne chiede. Parti ancora distanti, ma con il portafoglio gonfio arrivare ad un accordo in tempi brevi non sarà impossibile.