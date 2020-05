1









Alessio Riccardi, il futuro del centrocampo italiano. Cresciuto nella Roma è pronto per il grande salto. La Juve lo ha notato e già nella scorsa estate ha provato a inserirlo nell'affare Rugani, senza successo. E quest'estate? Probabilmente ci riproverà. Intanto Michelangelo Minieri, agente del centrocampista (autore di 13 gol e 4 assist nelle 23 presenze stagionali), al Corriere dello Sport ha dichiarato: “E’ stato protagonista sia con la Primavera che con l’Under 19, in un percorso di crescita fisica e mentale continua. E’ pronto per un palcoscenico importante, adesso ha chiuso con la Primavera. Nel calcio che conta si sentirà parlare di Riccardi. Futuro? Dipende dalla Roma”.