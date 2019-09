Dopo la denuncia della Juventus che ha rivelato di essere stata ricattata, ieri è scattato l'arresto per 12 capi ultras bianconeri. Dalle intercettazioni telefoniche sono emersi nuovi particolari sull'inchiesta: "O ci date i biglietti gratis o cantiamo cori razzisti" è il vigolettato col quale apre in prima pagina il Corriere dello Sport.



"LO AMMAZZO" - La Stampa accende i riflettori sulla trasferta Champions dell'anno scorso ad Amsterda, per la quale il club bianconero ha messo a disposizione dei Drughi 50 biglietti rispetto ai 130 richiesti: "Dove lo acchiappo questo (riferendosi a Pairetto)... Giuro che lo ammazzo" è stato lo sfogo degli uomini di Micciola.



RONALDO - La Repubblica torna indietro di poco più di un anno, quando gli ultras bianconeri hanno disertato la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo dopo non aver ottenuto abbonamenti gratuiti. Il Corriere della Sera riporta la reazione dei capi ultrà dopo che l'attaccante calciò un pallone in tribuna e non in curva: "Ma quello non sa come funzionano le cose?!".



AGNELLI - Tra le persone miacciate c'è anche il presidente Andrea Agnelli: "Puoi dirglielo che ci ricordiamo tutto di quando lui, D'Angelo e Marotta hanno incontrato la famiglia Dominello a Napoli. Saremo noi a chiamare Report, così vi rompiamo il culo".



JUVE-VERONA - Con questo scenario che si è creato, Juventus-Verona è considerata ancora di più una partita a rischio. La gara in programma sabato prossimo alle 18, è nel mirino del questore De Matteis perché si affrontano due squadre con tifoserie dalle ideologie diverse, che potrebbero scaturire reazioni da una parte e dall'altra dando vita a scontri.