Cambia tutto per il futuro di Paul Pogba. Il Manchester United, scrive il Daily Mail, potrebbe prolungare per un’altra stagione (ora è in scadenza nel 2021), così da evitare che da gennaio possa firmare con un nuovo club. Pogba è finito nel mirino di Juve e Real Madrid e i Red Devils hanno una clausola per il rinnovo automatico di Pogba fino al 2022 ma fino ad oggi non avevano mai pensato di attivarla, pensando alla cessione in estate che difficilmente avverrà per i 100 milioni che lo United continua a chidere.