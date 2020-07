Lo Chief Financial Officer della Juventus, Marco Re, lascia il club dopo la fine del suo contratto. Marco Re era a capo dell'area "Services" bianconera dal novembre del 2018, da quando cioé AndreaTra i vari compiti svolti da Marco Re durante i suoi due anni scarsi alla Continassa c'è stato anche quello, importantissimo, divisto che parliamo di un prestito senior, non garantito - disse Agnelli nel febbraio del 2019 - Una operazione che conferma anche la capacità di programmazione della Juventus.e altre operazioni mentre il Chief Football Officer Fabio Paratici ha acquisito a parametro zero Aaron Ramsey”.Al suo posto, come comunicato dalla Juve, è arrivato Stefano Bertola che ricoprirà appunto il ruolo di CFo pro tempore. Come si legge sul sito del club bianconero Bertola è "nato nel 1968 a Torino, dove si è laureato in Economia e Commercio. La sua carriera professionale si divide tra Calcio e Finanza. Nei primi anni di attività ha ricoperto diverse posizioni in società finanziarie, dalle assicurazioni al venture capital". Nel 2001 entra a far parte di IFI SpA, incorporata successivamente in EXOR, in qualità di responsabile del Bilancio Consolidato, assumendo successivamente altre cariche, tra cui quella di Investor Relator"."Nel 2005 entra nel Consiglio di Amministrazione di Juventus FC, di cui diviene Responsabile Pianificazione, Controllo e Progetti Speciali l’anno seguente. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove abbina l’attività di promozione di iniziative di espansione internazionale del club al conseguimento di un MBA in Sport Management, acquisendo familiarità con gli sport professionistici nordamericani. Al rientro in Italia, agisce inizialmente quale consulente del Presidente per i progetti speciali e successivamente in altri ruoli. Stefano Bertola oggi è il Chief of Staff, nonché CFO ed Investor Relator, di Juventus FC".