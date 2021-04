Come racconta Gazzetta, il Parma sta pensando di riportare in Italia il direttore sportivo Ribalta, ex capo dell'area scout della Juventus. Il nome di Ribalta era stato fatto anche per la stessa società bianconera per il possibile post Paratici. Per il quotidiano, "ha avuto diversi contatti con il presidente Krause e a fine stagione potrebbe essere raggiunto un accordo". Il direttore è attualmente sotto contratto con lo Zenit di San Pietroburgo.