Fiducia a Pirlo e al suo percorso. L'ha confermato e ribadito ancora una volta Fabio Paratici nel prepartita della sfida contro il Verona. La scelta di Agnelli e la volontà di proseguire, raccontata così: "Credo sia un inedito per lui, un po' tutto. E' il primo anno che allena. Non è classifica o emergenza. Dà energia, tranquillità ed energia allo stesso tempo. Sta facendo per noi molto bene, siamo molto contenti. Pensiamo a fare la nostra partita".