Anche la Juventus Primavera è tornata ad allenarsi. Al centro sportivo di Vinovo, i cui battenti sono già aperti per gli allenamenti individuali da due settimane, si sono incontrati oggi i ragazzi della formazione di Lamberto Zauli. Per i Primavera, il cui campionato è stato chiuso, non è il primo assaggio di campo: infatti, per i giovani aggregati alla prima squadra, c'è stata la possibilità di allenarsi prima in via individuale, poi nei vari allenamenti collettivi.