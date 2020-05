Il ritorno del Re, che ha allietato la serata torinese. Cristiano Ronaldo è di nuovo in Italia: resterà nella sua casa sulle colline torinesi a fare il papà, ad allenarsi, a rivedere qualche faccia conosciuta dopo una full immersion di due mesi nella sua Madeira e con l'intera famiglia al seguito. Dopo Pjanic, il portoghese è stato tra i primi a rientrare. Tutto pronto anche per i test medici, vedremo quando.



DUE BINARI - La Juve, comunque, non ha messo fretta a nessuno. Del resto, non ci sono certezze sulla ripresa degli allenamenti di gruppo e sul ritorno delle competizioni. Per chi è tornato o rimasto direttamente a Torino, previsto un programma di allenamento particolare: scatterà oggi il lavoro con la palla, quello aerobico. Un po' di palestra, sempre in forma individuale. In attesa che il Re riprenda possesso anche delle strutture della Continassa.