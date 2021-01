2









La Juventus non è riuscita a ingaggiare Bryan Reynolds, che diventerà nei prossimi giorni un giocatore della Roma. Ma come mai i bianconeri si sono lasciati sfuggire il 19enne terzino destro americano? Innanzitutto le lungaggini burocratiche legate al rinnovo del suo passaporto americano, che hanno consentito alla Roma di fare un tentativo approfittando degli ottimi rapporti tra i Friedkin e la dirigenza del Dallas, la squadra di Reynolds (ancora per pochi giorni). E come ha fatto il club capitolino a convincere Dallas e giocatore? Offrendo alla squadra di Mls 7 milioni di euro (uno in più rispetto all'offerta juventina con scalo a Benevento) e al giocatore un ingaggio da 700mila a stagione (100mila in più di quelli messi sul piatto dalla Juve). Infine, la prospettiva al giovane terzino di giocare subito in una squadra di alta classifica anziché fare pratica in una da salvezza.