La vicenda legata alla trattativa per Bryan Reynolds continua a far discutere. Il calciatore statunitense sembrava ormai essere ad un passo dall'accordo con la Juventus che l'avrebbe acquistato in sinergia con il Benevento. Negli ultimi giorni, però, c'è stata l'accelerata della Roma. Secondo diverse voci di mercato emerse oggi, in questo momento i giallorossi avrebbero messo la testa avanti e a convinvere il giocatore ci sarebbe un ruolo da protagonista fin da subito in una squadra top del campionato italiano. La Juventus non è intenzionata a partecipare ad un'asta e rimane convinta della volontà del calciatore di trasferirsi a Torino, via Benevento.