Mancano solo alcuni dettagli burocratici per il trasferimento di Bryan Reynolds dai Dallas alla Juventus. Il terzino classe 2001 arriverà in Italia in sinergia con il Benevento al quale i bianconeri 'parcheggeranno' il giocatore con status extracomunitario. Un affare da cica 6,5 milioni di euro per l'americano che arriverà in Italia facendo un passaggio in una squadra di uno step inferiore alla Juve: i bianconeri lo studieranno fino a giugno prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.