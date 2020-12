5









Bryan Reynolds ha sorpreso tutti, ha conquistato tutti. Il terzino destro, classe 2001, si è preso velocemente le luci della ribalta e ha conquistato un posto di rilievo nei pensieri di mercato della Juventus. Laterale di grande prospettiva è nato e cresciuto in Texas ed è esploso con la maglia dell'FC Dallas. Su di lui c'è la Roma da qualche tempo, ma la Juve si è inserita e ora spinge. LA TRATTATIVA - Come spiega Goal.com, nella giornata di ieri ci sono stati contatti tra la Roma, gli agenti del giocatore e la MLS, perché le trattative di mercato in America non vengono condotte direttamente con le franchigie, ma con la MLS. L'accordo non è stato trovato e la Juve c'. Oggi, infatti, è previsto un contatto telefonico con i bianconeri, che puntano su di lui. Già a gennaio? No, perché la Juve non ha posti per extracomunitari disponibili. L'affare può essere fatto in sinergia con Cagliari o Sampdoria, in modo tale da permettere al terzino di ambientarsi nei prossimi mesi. Qualcosa che tra tutti i club della Serie A si è visto spesso e che la Juve ha già provato con Merih Demiral, arrivato a Sassuolo con l'occhio bianconero puntato addosso. Un colpo da 8 milioni di euro, un affare low profile per chi spera di incidere come sta facendo il connazionale McKennie.