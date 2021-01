1







di Cristiano Corbo

Un occhiolino veloce e soprattutto una necessità da risolvere. Quanto prima. Juve e Benevento si sono trovate subito: l'idea c'era già da tempo, mancava solo l'applicazione. O meglio: un aiuto concreto per arrivare finalmente a Reynolds, terzino nato e cresciuto negli Usa, che però i bianconeri non potevano tesserare. Già occupate tutte, le caselle riservate agli extracomunitari.



LA DECISIONE - Complice l'infortunio di Letizia, si è fatto sotto il Benevento del direttore sportivo Foggia. E' stato lui in prima persona a organizzare la trattativa, agevolata dall'interesse della Juventus (fondamentale per battere la concorrenza di Bruges e altri club europei): adesso si attende la risposta definitiva di Dallas, che ha ricevuto una proposta da 6 milioni dai campani a fronte di una richiesta da 7 milioni. Dettagli, insomma. Siamo lì. E tutte le parti in causa sono positive circa la buona realizzazione dell'affare. Nelle prossime ore si attende lo sbarco del giocatore: Benevento sarà parecchio diversa dal Texas, ma è il trampolino giusto per arrivare in altissimo.