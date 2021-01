Se a sinistra sono Gianluca Frabotta e Luca Pellegrini a giocarsi una maglia per il futuro, a destra la Juve latita di giovani talenti. Ecco allora il perché dell'investimento, importante, per un giocatore classe 2001. E' infatti a un passo l'arrivo di Bryan Reynolds, 19enne miglior giocatore del suo club nell’ultima stagione di MLS. Forte, veloce e tecnico, ha stregato tutti e convinto Fabio Paratici, anche se in quanto extracomunitario non potrà essere tesserato ora.Esattamente come successo a Demiral con il Sassuolo. La Roma, sottolinea anche Tuttosport, adesso sembra ben più lontana...