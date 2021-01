La Juventus ha recentemente accelerato per mettere le mani su Bryan Reynolds, interessante terzino del Dallas, club di MLS. Sprint necessario per battere la concorrenza della Roma ma soprattutto Bruges, che aveva presentato un’offerta di circa 7 milioni di euro. Attualmente, però, regna una fase di stallo. Questo perché, come riporta Tuttosport, resta ancora da capire quale sarà il club in cui lo statunitense verrà girato in prestito, dato l’assenza di posti liberi da extracomunitario nella rosa della Juve. L’indiziata principale è il Cagliari, e l’entourage di Reynolds resta fiducioso sulla buona riuscita dell’affare.