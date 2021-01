6









Affare fatto. La Juve ha chiuso un altro colpo: dopo Rovella, ecco Bryan Reynolds. L'iter burocratico è completo, ora il 19enne terzino destro sarà della Juve, passando prima dal Benevento. Americano come McKennie, nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore di Pippo Inzaghi, con dietro la regia della Juventus. Tutto definito.



Affare impostato con la formula del prestito con obbligo di riscatto con il terzino texano che resterà in prestito fino al termine della stagione. In caso di salvezza, poi, il giocatore potrebbe rimanere per un altro anno al Benevento. Gli ultimi contatti tra FC Dallas-MLS e le parti italiane hanno permesso di chiudere l'affare e superare Roma e Club Brugge. Questione di giorni, poi sarà in Italia. Un colpo in sinergia Juve-Benevento.