Questione di ore, poi Bryan Reynolds sarà un giocatore della Roma. Sarà il rinforzo per la fascia destra strappato alla concorrenza della Juventus che arriverà da Dallas. E' ansioso di sbarcare nella Capitale, ma anche lui è costretto a fare i conti col Covid: ha una carica virale molto bassa, che però lo costringe come di norma all'isolamento. Oggi il nuovo tampone per poter volare a Roma tra domani e venerdì per svolgere le visite mediche e assistere in tribuna alla sfida col Verona. Affare chiuso in prestito con obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro più il 15% della futura rivendita, al giocatore invece contratto quinquennale a settecentomila euro a stagione con bonus a salire.