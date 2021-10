Ennesima pessima prestazione della Juventus, che porta alla seconda sconfitta consecutiva in campionato e l'addio al sogno scudetto, ma anche l'allontanarsi della zona Champions League.Sul finire del secondo tempo, mentre la Juventus tentava l'assalto finale, Allegri ha dato vita ad una sorta di "revival". Come successe a Carpi, giubbotto buttato all'aria per tentare di caricare la squadra e sfogare la tensione.