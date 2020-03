La scorsa estate in casa Juve è stata molto attiva. Dall'addio di Massimiliano Allegri all'arrivo di Maurizio Sarri. Ma il mercato allenatori non è stato proprio così semplice. La Juventus infatti avrebbe avuto contatti con Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l'allenatore del Real Madrid è stato cercato dai bianconeri la scorsa estate, prima della firma di Maurizio Sarri. Un allenatore totalmente diverso dall'attuale e che avrebbe potuto rivivere il suo passato bianconero, insieme a Cristiano Ronaldo. Chissà che il futuro non li faccia presto rincontrare...