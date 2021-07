figlio del compianto ex presidente della Sampdoria Paolo, ha parlato di Gianluca Vialli a Tuttosport. "Non ha bisogno di trovare la forza da nessuna parte. Ha sempre avuto grande carisma. Ricordo quanto andò alla Juventus nel 1992. Un paio di stagioni dopo avevamo già trovato l’accordo per riportarlo a casa, alla Sampdoria.Mi disse che aveva bisogno di lui, che con lui avrebbe vinto. Non si riferiva solo al suo talento ma soprattutto al valore gigantesco fuori dal campo. ".