"Se ci siamo messi d'accordo? Sì, l'abbiamo fatto!". Sorride, Federico, nell'ultima intervista concessa a Sky Sport in cui ha parlato dei due assist che hanno aiutato la Juventus ad avere la meglio sullo Spezia: "Sto bene, è stata importante la vittoria di ieri. Ringrazio il mister per quello che ha detto. Sono sempre a disposizione della squadra, perché comunque quando la coperta è corta un giocatore deve mettersi a disposizione della squadra e del mister. Lo ringrazio per le parole che ha detto”.