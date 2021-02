Lasciare andare Suarez è stato probabilmente uno degli errori più grandi del Barcellona, sia per la caratura tecnica del calciatore che per i malumori che ne sono derivati all'interno dello spogliatoio. L'attaccante oggi veste la maglia dell'Atletico Madrid e sta trascinando la squadra di Simeone che si trova ora in vetta alla Liga. In estate, però, come ben sappiamo ci fu il tentativo della Juventus di portarlo a Torino. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Atletico Madrid di Champions League, Tuchel ha raccontato di aver provato a portarlo a Parigi, quando lui ancora sedeva sulla panchina del PSG.